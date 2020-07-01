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В Архангельске обнаружена партия вишни, зараженная бурой монилиозной гнилью

В рамках проведения карантинного фитосанитарного мониторинга специалистами отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора в г. Архангельске обнаружен карантинный объект, отсутствующий на территории Российской Федерации, -  возбудитель бурой монилиозной гнили.  Опасным карантинным объектом оказались заражены плоды косточковых культур:  одна партия вишни, завезенной из  Исламской Республики Иран.  Наличие бурой монилиозной гнили подтверждено результатами лабораторных исследований,  проведенных Карельским филиалом ФГБУ ВНИИКР.

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении в соответствии с законодательством РФ.

Управление напоминает, что бурая монилиозная гниль - карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.

Во избежание распространения опасного заболевания на территории подведомственной Управлению, в случае обнаружения признаков карантинного объекта, следует обращаться  в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22, тел: (88142) 56-60-40, e-mail: fitorsn@yandex.ru; Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, тел: (88182) 20-11-42.

 

 

29 июль 10:45 | : ---

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