В архангельских компаниях процветает кумовство

Производственные предприятия активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 92% компаний Архангельска.

На втором месте финансовый сектор: 88% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 85%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 81% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 74%.

Доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 82%. При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, составляет всего 7%.



