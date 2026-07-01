Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В архангельских компаниях процветает кумовство

Производственные предприятия активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 92% компаний Архангельска.

 На втором месте финансовый сектор: 88% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 85%. В строительной отрасли практику родственного найма применяют 81% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 74%.

 Доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 82%. При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, составляет всего 7%.


 

24 июль 08:00 | : Скандалы

Главные новости


Ну а те, кто носит Levi’s... «Богатство» времен развитого социализма
Курс на комфорт. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (279)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20