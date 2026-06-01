"Россети" наказали рублем за отключение электроэнергии в Красноборском округе

Прокуратурой Красноборского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроснабжения.

Установлено, что в 2025 году системообразующей сетевой организацией ПАО «Россети Северо-Запад» допущено превышение максимально возможного времени отключения электроэнергии в Красноборском районе Архангельской области. В некоторых населенных пунктах общее время отсутствия электроэнергии за 2025 год составило 279 часов или более 11 суток.

В целях устранения допущенных нарушений закона руководителю филиала сетевой организации внесено представление, а также материалы проверки направлены в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Архангельской области для привлечения данной организации к административной ответственности.

По результатам рассмотрения представленных прокуратурой Красноборского района материалов антимонопольный орган вынес постановление о привлечении ПАО «Россети Северо-Запад» к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 600 тысяч рублей.