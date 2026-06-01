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Пожилой житель Архангельской области обнародовал личную жизнь супруги

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 69-летнего жителя по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и иных сообщений граждан).

Установлено, что подсудимый в феврале 2026 года на почве ревности, с использованием мобильного телефона своей супруги, без ее разрешения, осуществил доступ к сведениям, находящимся на ее личной странице в социальной сети, ознакомился с ее личной перепиской, произвел незаконное копирование переписки путем фотографирования и в дальнейшем распространил эти фотоматериалы.

         Вину в совершенных преступлениях мужчина полностью признал. 

         Приговором суда виновному назначено наказание  в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

         Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 10 тыс. рублей.

         Приговор суда в законную силу не вступил.

26 июнь 12:03 | : Скандалы

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