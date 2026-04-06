В Архангельской области появились ложные сообщения о новой мобилизации

В Архангельской и Мурманской области появились дипфейки с губернаторами регионов. В видео говорится о начале частичной мобилизации и запуске мобилизацонных процессов.



На самом деле слухи о мобилизации — очередная провокация, распространяемая через ботов и каналы, мимикрирующие под новостные паблики. В фейках использованы архивные видео с политиками, обработанные с помощью ИИ, что подтвердила система «Зефир»*.



Каналы, которые занимались рассылкой поддельных видео, уже были замечены в распространении вбросов об отправке резервистов в Запорожскую область и создании литерных поездов для отправки пенсионеров в приграничье.



Что касается мобилизация, то она завершилась еще осенью 2022 года. На фоне большого числа контрактников для новой волны оснований нет, о чем неоднократно заявляли власти.



Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что за первые четыре месяца 2026 года контракт на службу в ВС РФ заключили 127 тыс. человек. Еще 10 тысяч записались в добровольческие формирования.



*«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

(фото с https://gulkevichi.com)