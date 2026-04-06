Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области появились ложные сообщения о новой мобилизации

В Архангельской и Мурманской области появились дипфейки с губернаторами регионов. В видео говорится о начале частичной мобилизации и запуске мобилизацонных процессов.

На самом деле слухи о мобилизации — очередная провокация, распространяемая через ботов и каналы, мимикрирующие под новостные паблики. В фейках использованы архивные видео с политиками, обработанные с помощью ИИ, что подтвердила система «Зефир»*.

Каналы, которые занимались рассылкой поддельных видео, уже были замечены в распространении вбросов об отправке резервистов в Запорожскую область и создании литерных поездов для отправки пенсионеров в приграничье.

Что касается мобилизация, то она завершилась еще осенью 2022 года. На фоне большого числа контрактников для новой волны оснований нет, о чем неоднократно заявляли власти.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что за первые четыре месяца 2026 года контракт на службу в ВС РФ заключили 127 тыс. человек. Еще 10 тысяч записались в добровольческие формирования.

*«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

(фото с https://gulkevichi.com

14 июнь 10:56 | : Скандалы

Главные новости


12 июня. За что пьём?
Счастье на колесах. Советскому автопрому посвящается

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (180)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20