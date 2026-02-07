Только четверть архангелогородцев интересуется зимней Олимпиадой в Италии

24% экономически активных жителей Архангельска планируют следить за успехами соотечественников, выступающих под нейтральным флагом на зимней Олимпиаде в Италии: «Буду следить за всеми соревнованиями, в которых участвуют россияне»; «Всегда радуюсь успехам наших спортсменов!» 45% респондентов не планируют смотреть трансляции.



Наибольший интерес к Олимпиаде проявила молодежь до 35 лет: 28% опрошенных будут смотреть соревнования.



Контекстный анализ комментариев тех, кто планирует следить за Играми, позволил выявить спортивные предпочтения северян. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей.

В топ-7 наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.