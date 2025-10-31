Вверх
Михаил Иванов отправлен под арест. Виновата «ВКС»

Мы уже сообщали о задержании экс-главы администрации Архангельска по городскому хозяйству Михаила Иванова и сопутствующему данной процедуре обыску в его личном кабинете.

Как и предполагается в подобных инцидентах, Ломоносовский районный суд «прописал экс-чиновника в СИЗО на Белой горе на 2 месяца.

Коллеги из ИА «Эхо севера», члены Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» выяснили предварительные причины ареста. Цитируем:

- …говорят, что мздовая история связана с весьма подозрительным заходом в Архангельск управляющей компании «ВКС», что расшифровывается как «Высокий коммунальный стандарт» (не «Внутренняя корпоративная связь» как кто-то мог подумать – прим.).

Кстати, ВКС имела питерские корни, как и Иванов и как Герштанский. Герштанского, заметим, замели не за медицину, а за коммунальные коррупционные дела — дал за взятку разрешение на подключение новостройки через облбольницу.

Журналисты многих изданий замерли в ожидании…

Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

