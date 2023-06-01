Шевцов раскололся

Сегодня Ломоносовский районный суд г. Архангельска избрал меру пресечения для фигурантов нового коррупционного дела – замглавы городской администрации столицы Поморья по городскому хозяйству Владислава Шевцова и замдиректора ООО «САХ» Олега Пугина.

Пугин отправляется под домашний арест на два месяца с целым списком ограничений личной свободы. Шевцов – в камеру СИЗО на тот же срок.

Оба в суде признали свою вину.

Напомним, Шевцов и Пугин подозреваются в получении ежемесячных откатов от лица, занимающегося коммерческой деятельностью на мусорном полигоне в районе Окружного шоссе.