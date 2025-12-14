Вверх
Без него никуда. Путин спас от вымерзания дом в Архангельске

Народный фронт помог жительнице Архангельска вернуть нормальное отопление в квартиру.

Напомним, Надежда Юркявичене обратилась в программу “Итоги года с Владимиром Путиным” с проблемой отвратительного теплоснабжения её квартиры на улице Жосу, 4.

Оказалось, на входе в дом, где проживает 57 человек, была нарушена теплоизоляция, а КПД внутренней системы отопления был искусственно занижен из-за технических решений по обслуживанию дома.

Общественники обратились к главе округа Варавино-Фактория Глебу Вашуткину. По его поручению управляющая компания провела изоляцию труб, входящих в дом, и увеличила подачу теплоносителя.

Теперь в квартире архангелогородки гораздо комфортнее. А добиться идеального тепла, по мнению нашего эксперта, поможет установка дополнительного насоса.

Ситуация остается на контроле НФ.

Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

