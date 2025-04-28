Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За гранью. Взрослая архангелогородка использовала своих детей на съемках порно

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.5 ст.132 , п. «а, г» ч.2 ст. 242.1, п. «а, в» ч.2 ст. 242.2, п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних; использование малолетних в целях изготовления порнографических материалов; незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображением малолетних, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

Следствием установлено, что в Москве по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан 35-летний житель столицы. При производстве следственных действий у него изъят мобильный телефон, в котором обнаружена его переписка с жительницей города Архангельска и фотографии порнографического характера ее малолетней дочери, которые женщина за денежное вознаграждение изготовила и отправила москвичу. В ходе расследования уголовного дела в отношении женщины установлено, что она изготавливала свои порнографические изображения и использовала своих детей для фото и видеосъемки с целью последующей продажи изготовленного контента заинтересованным лицам.

В отношении обвиняемой судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 июнь 08:53 | : Скандалы

Главные новости


А-ну, красавицы! Депутаты АрхГорДумы за неделю
Народный фронт отчитался по реализации нацпроектов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (117)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20