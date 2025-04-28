За гранью. Взрослая архангелогородка использовала своих детей на съемках порно

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летней жительницы областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.5 ст.132 , п. «а, г» ч.2 ст. 242.1, п. «а, в» ч.2 ст. 242.2, п. «б» ч.3 ст.242 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних; использование малолетних в целях изготовления порнографических материалов; незаконное изготовление и распространение порнографических материалов, в том числе с изображением малолетних, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Следствием установлено, что в Москве по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержан 35-летний житель столицы. При производстве следственных действий у него изъят мобильный телефон, в котором обнаружена его переписка с жительницей города Архангельска и фотографии порнографического характера ее малолетней дочери, которые женщина за денежное вознаграждение изготовила и отправила москвичу. В ходе расследования уголовного дела в отношении женщины установлено, что она изготавливала свои порнографические изображения и использовала своих детей для фото и видеосъемки с целью последующей продажи изготовленного контента заинтересованным лицам.

В отношении обвиняемой судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.