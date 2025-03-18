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Архангельск снова зарастает мусором. Кто в ответе?

Как сообщают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», в столице Поморья до сих пор не вывезены мешки с мусором, собранным сознательными гражданами во время апрельских субботников. Что само по себе дезавуирует призыв властей сделать город чище.

Мало того, на островных территориях собранный мусор из незавязанных мешков ветром разносится по всей округе (см. фото вверху).

Заявления в соцсетях о том, что мусор вывозится, опровергается фотографиями с места событий.

Горожане задаются вопросом – кто ответит за бардак? Пока тишина.

Напомним, региональный оператор по обороту ТКО в Архангельской области – компания «ЭкоИнтегратор».


03 май 17:16 | : Скандалы

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