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Архангелогородец расплатился за профуканный электронный браслет

Житель г. Архангельска, состоящий на учете филиала по Соломбальскому, Маймаксанскому, Северному округам г. Архангельска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области, возместил ущерб за утраченное им государственное имущество.

 Во время нахождения в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста мужчина решил избавиться от электронного браслета, с помощью которого сотрудники УИИ осуществляли контроль за его местоположением. Он снял его с ноги и, выйдя из дома, выкинул. В ходе мониторинга сотрудниками филиала данное нарушение было выявлено.

 Одним из важных направлений в деятельности УИИ является работа по погашению причиненного ущерба в добровольном порядке. В случае отказа юрисконсультом юридической службы учреждения в суд направляется исковое заявление о принудительном взыскании. В данном случае находящийся под домашним арестом добровольно возместил ущерб за утраченное им государственное имущество – электронный браслет.

 

13 март 11:33 | : Скандалы

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