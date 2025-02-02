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В Пинежском округе "оптимизировали" вечернюю школу. Народ против

Коллектив педагогов, родителей и учеников Карпогорской вечерней школы № 51 записал видеообращение к Президенту России и Губернатору Архангельской области с требованием защиты своих конституционных прав на получение образования. Жители Пинежского округа рассчитывают на вмешательство вышестоящих инстанций, так как с местными чиновниками диалог опять отсутствует.

На сегодняшний день Карпогорская вечерняя школа — это последняя возможность для части подростков получить среднее образование, чтобы иметь хоть какие-то перспективы в будущем, а также это единственная возможность получить образование для взрослых, которые не смогли это сделать ранее. Несмотря на ежегодную ротацию, численность обучающихся в вечерней школе № 51 на протяжении последних лет остается стабильной, что является основным доводом в пользу востребованности данного образовательного учреждения. 

Самое интересное в этой эпопее – попытка убедить пинежан, что учащихся вечерней школы «изолируют от возможностей», имеющихся в школе № 118, куда, собственно, и предлагают всем дружно перевестись: и педагогам, и обучающимся. Для главы округа 40 учеников, видимо, не цифра, над которой стоило бы подумать. А ведь эти люди явно оказались в вечерней школе не потому, что захотели «изолироваться от возможностей». Пинежане, знакомые с ситуацией, утверждают, что в школе, куда ученикам «вечерки» предлагают перевестись, они уже не пришлись ко двору: кому-то не хватило места в образуемых классах, у кого-то не сложились отношения с педсоставом, кто-то вынужден содержать семьи и не может позволить себе учебу в обычной школе. Но разве это заботит пинежских чиновников? 

По сути, на перспективах получения образования нескольких десятков пинежан просто ставят жирный крест уже сейчас и десятков, переходящих в сотни, – в обозримом будущем. Особо упорствующим счастливчикам, окончившим девять классов, должно быть, предложат преодолевать ежедневно по 600 км грунтовки для обучения в ССУЗе Архангельска. А что? Ломоносов, вот, до Москвы дошел – так велика была его тяга к знаниям. Правда, дошел в один конец и больше никогда не пересекал границу малой родины.

Самое парадоксальное, что никаких внятных оснований для закрытия вечерней школы, использования её здания в каких-то иных целях общественности не представлено. На вопрос: «зачем лишать пинежан доступного образования?» ответа нет. Складывается впечатление, что вся эта «чехарда» с переездами из здания в здание либо движуха от скуки, либо отвлечение внимания от более грандиозных проблем. По имеющейся информации в освобождаемое одноэтажное деревянное здание вечерней школы, отпраздновавшее свое столетие, переселят подопечных интерната, которые проживают сейчас в благоустроенном кирпичном здании. 

У этого решения вообще есть логика? Лишить одних детей последнего шанса на получение среднего образования, а других – комфортных условий проживания, зачем? Складывается впечатление, что этот абсурд с закрытием жизненно важных учреждений (сначала ДК в Кевроле, теперь – вечерней школы в Карпогорах) – какое-то люто нездоровое желание чиновников довести пинежан до ручки …

22 февраль 09:40 | : Скандалы

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