Заборы на парковках мешают жить архангелогородцам

Центр Архангельска – магазин «Гарнизонный», площадь Ленина, Петровский парк. Водители, решившие запарковать здесь свою машину, при выходе из автомобиля рискуют быть сбитыми несущимся мимо транспортом.



Проблема в том, что по всему городу тротуары огорожены длинными леерными ограждениями.



Например, на площади Ленина протяженность забора превышает 100 метров. С одной стороны – правительство региона, СГМУ, Главпочтамт, два кафе и детская музыкальная школа, с другой – областное Собрание депутатов, филиал Поморской филармонии, музей ИЗО и главная площадь, где проходит множество массовых мероприятий.



Сюда едут люди не только со всего города, но и со всей области! Но, как и в других местах, доступ к пешеходным зонам здесь наглухо закрыт. В итоге северяне вынуждены идти к светофорам прямо по проезжей части. А это – нарушение ПДД, штрафы и колоссальный риск для жизни и здоровья.



Народный фронт уже адресовал проблему мэрии Архангельска: https://vk.com/nf_29?w=wall-137446899_2255/all. Теперь подключили прокуратуру. Активисты-общественники просят убрать ограждение или сделать калитки для выхода на тротуар.