Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заборы на парковках мешают жить архангелогородцам

Центр Архангельска – магазин «Гарнизонный», площадь Ленина, Петровский парк. Водители, решившие запарковать здесь свою машину, при выходе из автомобиля рискуют быть сбитыми несущимся мимо транспортом.

 Проблема в том, что по всему городу тротуары огорожены длинными леерными ограждениями.

 Например, на площади Ленина протяженность забора превышает 100 метров. С одной стороны – правительство региона, СГМУ, Главпочтамт, два кафе и детская музыкальная школа, с другой – областное Собрание депутатов, филиал Поморской филармонии, музей ИЗО и главная площадь, где проходит множество массовых мероприятий.

 Сюда едут люди не только со всего города, но и со всей области! Но, как и в других местах, доступ к пешеходным зонам здесь наглухо закрыт. В итоге северяне вынуждены идти к светофорам прямо по проезжей части. А это – нарушение ПДД, штрафы и колоссальный риск для жизни и здоровья.

 Народный фронт уже адресовал проблему мэрии Архангельска: https://vk.com/nf_29?w=wall-137446899_2255/all. Теперь подключили прокуратуру. Активисты-общественники просят убрать ограждение или сделать калитки для выхода на тротуар.  

04 октябрь 10:16 | : Скандалы

Главные новости


Саня останется с нами…?
Водку двоить. Обмялье собирать. Артикулы иметь. И другие советы из 1780 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (59)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20