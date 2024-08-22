В Архангельском педколледже обнаружен многомиллионный финансовый бардак

Контрольно-счетная палата проверила деятельность ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» за 2022–2023 годы. Объем проверенного финансирования составил 340,2 млн руб.

В ходе проведения контрольного мероприятия были выявлены нарушения на общую сумму 25,3 млн руб, что составляет 7,4% от проверенного объема финансирования.

Специалистами были выявлены следующие недостатки и нарушения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации:

нарушения при расходовании субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления 0,490 млн руб, из них подлежащие к возврату в областной бюджет 0,014 млн руб;

нарушения и недостатки при начислении заработной платы — 19,9 млн руб, из них 1,9 млн руб, подлежащие к возврату в областной бюджет;

нарушения законодательства о закупках — на сумму 2,9 млн руб;

нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) — 0,302 млн руб;

нарушения при расходовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на цели, не связанные с выполнением государственного задания 0,149 млн руб, из них подлежащие к возврату в областной бюджет 0,03 млн руб;

прочие нарушения, в том числе нарушения требований ведения бухгалтерского учета ¬– 1,5 млн руб.

По результатам контрольного мероприятия направлены:

представления в адрес Министерства образования Архангельской области и ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» с требованием рассмотреть информацию о выявленных нарушениях, принять меры по их устранению, а также меры по устранению причин и условий выявленных нарушений.

Письма о результатах контрольного мероприятия в адрес Архангельского областного Собрания депутатов и Министерство образования Архангельской области.

Проводится работа для возбуждения дела об административном правонарушении.