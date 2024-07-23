Жители многоквартирного дома в Пинежском округе долго мыкались без управляющей компании

По результатам проверки доводов обращения, принятого заместителем прокурора области и автономного округа на личном приеме, устранены нарушения жилищного законодательства в деревне Ваймуша Пинежского района.

Установлено, что жителями дома по адресу: Архангельская область, Пинежский район, д. Ваймуша, ул. Гагарина 4, выбран непосредственный способ управления.

При этом, вопреки требованиям жилищного законодательства, договор

с обслуживающей организацией для выполнения работ по содержанию общего имущества в доме не заключен.

В целях обеспечения надлежащего содержания дома путем определения органом местного самоуправления временной управляющей компании прокурором Пинежского района внесено представление главе Пинежского муниципального округа.

После прокурорского вмешательства органом местного самоуправления определена управляющая компания МП «Пинежское ЖКХ», которой проведены ремонтные работы общедомового имущества, в том числе восстановлена электропроводка в подъездах дома.