Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители многоквартирного дома в Пинежском округе долго мыкались без управляющей компании

По результатам проверки доводов обращения, принятого заместителем прокурора области и автономного округа на личном приеме, устранены нарушения жилищного законодательства в деревне Ваймуша Пинежского района. 

Установлено, что жителями дома по адресу: Архангельская область, Пинежский район, д. Ваймуша, ул. Гагарина 4, выбран непосредственный способ управления. 

При этом, вопреки требованиям жилищного законодательства, договор 
 с обслуживающей организацией для выполнения работ по содержанию общего имущества в доме не заключен.

В целях обеспечения надлежащего содержания дома путем определения органом местного самоуправления временной управляющей компании прокурором Пинежского района внесено представление главе Пинежского муниципального округа.

После прокурорского вмешательства органом местного самоуправления определена управляющая компания МП «Пинежское ЖКХ», которой проведены ремонтные работы общедомового имущества, в том числе восстановлена электропроводка в подъездах дома. 

(фото с https://stroiteh-msk.ru) 

28 август 12:52 | : Скандалы

Главные новости


Из Холмогорского уезда в Царское село
Под знаком триколора. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (311)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20