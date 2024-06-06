Трагедия на территории котельной "ТГК-2": выводы следствия

Вступил в законную силу приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 08.02.2024 в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя, который признан виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека).

Установлено, что осужденный, являясь лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению правил безопасности ведения работ с использованием подъемного сооружения и требований промышленной безопасности, 18.06.2021 достоверно зная, что подчиненный ему работник не прошел профессионального обучения по профессии крановщика, дал ему указание проследовать на производственную территорию котельной ПАО «ТГК-2» на автомашине с краном-манипулятором и монтажной корзиной для подъема людей при производстве работ на высоте, при этом понимая, что указанный автомобиль с установленным на нем краном и монтажной корзиной не предназначен для подъема людей на высоту, а монтажная корзина не проходила плановых ежемесячных осмотров, грузовых испытаний, в том числе в тот день перед ее эксплуатацией.

Подчиненный работник, исполняя указания виновного, прибыл на производственную территорию котельной, где при выполнении работ произошло падение монтажной корзины на землю с высоты около 10 метров вместе с работниками котельной ПАО «ТГК-2», в результате чего одному работнику причинен тяжкий вред здоровью, другой погиб на месте происшествия.

Осужденному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

В пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 2 600 000 рублей.

Апелляционные жалобы осужденного и защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонены.