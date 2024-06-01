Мама заключенного колонии в Коряжме лишила себя свидания с сыном

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) предотвращена передача запрещенных предметов на режимную территорию.

Накануне днём на длительное свидание к своему сыну из Устьянского района прибыла гражданка Н. В ходе досмотра сотрудниками дежурной смены у неё были обнаружены четыре флеш-карты и электронные часы. Данные предметы были спрятаны ухищренным способом под подкладом дамской сумки.

В действиях гражданки усматривается административное правонарушение, предусмотренное ст.19.12 КоАП РФ, ей грозит штраф. Свидание с осуждённым было отменено.