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Мама заключенного колонии в Коряжме лишила себя свидания с сыном

В исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Коряжма) предотвращена передача запрещенных предметов на режимную территорию.

Накануне днём на длительное свидание к своему сыну из Устьянского района прибыла гражданка Н. В ходе досмотра сотрудниками дежурной смены у неё были обнаружены четыре флеш-карты и электронные часы. Данные предметы были спрятаны ухищренным способом под подкладом дамской сумки.

В действиях гражданки усматривается административное правонарушение, предусмотренное ст.19.12 КоАП РФ, ей грозит штраф. Свидание с осуждённым было отменено.

 

24 июнь 12:10 | : Скандалы

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