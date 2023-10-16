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В Шенкурском районе чиновница заселила многодетную семью в халупу

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и вынес приговор в отношении бывшей и.о главы МО «Федорогорское». Она признана виновной по ч. 2 ст. 285 УК РФ  (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что постановлением администрации МО «Федорогорское» многодетная мать признана нуждающейся в жилом помещении и поставлена на соответствующий учет. 

Между и.о главы муниципального образования и женщиной 16.07.2019 заключен договор найма жилого помещения, на основании которого ей и трем детям предоставлено жилое помещение, расположенное д. Никифоровской Шенкурского района. В результате семья снята с учета в качестве нуждающихся в жилье. 

Однако данное здание включено в реестр муниципального имущества МО «Федорогорское» с наименованием «Здание школы» (нежилое здание). Документы, подтверждающие перевод из нежилого помещения в жилое помещение, отсутствуют. 

Таким образом, и.о главы многодетной семье по договору социального найма фактически предоставлено нежилое помещение, без каких-либо коммунальных удобств, фактически непригодное для проживания, чем нарушены жилищные права граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации.

Подсудимая свою вину признала полностью. Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

08 декабрь 12:55 | : Скандалы

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