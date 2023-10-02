В Катунино под Архагельском власти никак не хотят признавать дом аварийным

Приморской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлен факт бездействия администрации муниципального образования «Катунинское», выразившийся в непринятии мер, направленных на признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Установлено, что в многоквартирном доме, расположенном в пос. Катунино Приморского района Архангельской области, фундамент, крыша, наружные и внутренние стены находятся в аварийном состоянии. Система водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, что нарушает жилищные права граждан, ставит под угрозу их жизнь и здоровье в случае обрушения дома.

Решением Приморского районного суда Архангельский области удовлетворено исковое заявление межрайонной прокуратуры о признании бездействия администрации муниципального образования «Катунинское» незаконным.

На администрацию сельского поселения возложена обязанность организовать проведение специализированной организацией обследования основных конструкций жилого дома, предоставить заключение в межведомственную комиссию для принятия соответствующего решения.

Решение не вступило в законную силу.