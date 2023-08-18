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Ничего святого. Архангелогородцы свинячат у входа в кафедральный собор

Безобразие узрел глазастый Народный фронт:

- У Михаило-Архангельского кафедрального собора, судя по всему, отдыхают те, на ком креста нет. Рядом со скамейками, несмотря на достаточное количество огромных пустующих урн, разбросаны бумажные упаковки от фаст-фуда известного бренда.

Любопытно, что картина не меняется уже третий день.

В то же время за забором – у самого храма – с утра ежедневно трудится дворник. Он подметает вход в церковь и территорию вокруг. Ну а мусор за периметром, видимо, не его епархия.

Архангелогородцам остается лишь молиться на погоду, в надежде, что ветер подхватит и унесет европейские тенденции подальше от русского православия.

18 август 13:30 | : Скандалы

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