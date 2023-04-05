Голодные до ласки сотрудницы ИК в Коряжме платили зекам за любовь

Настоящий секс-скандал разгорелся в исправительной колонии №5 города Коряжмы.

Как сообщает член Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера», две сотрудницы администрации исправительного учреждения имели пропуска в жилую зону. И частенько ими пользовались.

Ходили они не для проверки условий быта своих подопечных, а… за любовью. Самой плотской.

Мало того, еще и платили за утехи своим кавалерам, переводя деньги с банковских карт (хождение наличных в зоне запрещено).

После того, как эти подробности вскрылись, дамам пришлось написать заявления по собственному. Но, как утверждают наши коллеги, они продолжают ходить к любимым зекам на свидание уже в качестве гражданских жен.

У наших наблюдателей невольно возник вопрос – это что же за мужики живут по обе стороны колючей проволоки в Коряжме?!