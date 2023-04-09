Злоключения северодвинских гаишников показали по Центральному телевидению

Напомним,23 февраля два сотрудника ГИБДД города Северодвинска в вечернее время задержали нетрезвого водителя (установлено следствием), на проверку оказавшегося старшим помощником военного прокурора города. На злостного нарушителя ПДД надели наручники, чем «поцарапали ему руки».

Нетрезвый водитель был оштрафован и лишен права на управление автомобилем. На принципиальных стражей порядка… заведено уголовное дело (до 10 лет), уже сейчас они уволены со службы. Чтобы другим неповадно было – будут знать, кого останавливать.

Эту скандальную историю мы подробно разобрали в материале «О бедных гайцах замолвите слово».

Воскресным утром сюжет вышел в программе «Первая передача» на канале НТВ. Резюме ведущего: «Принципиальность полицейских не может не вызвать уважения. Ощутимого вреда водителю инспекторы не нанесли». Эти слова прозвучали на всю страну.

Также в эфире было сказано, что помпрокурора от контактов с журналистами федерального телеканала уклонился.

Стоит отметить, что в подобных ситуациях, чем шире огласка, тем лучше для обвиняемых. Хотя, судя по комментариям в соцсетях, общество и так целиком на стороне гайцов. Что, поверьте, бывает крайне редко.