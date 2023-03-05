По травме девочки в спортшколе Архангельска заведено уголовное дело

9 сентября 2022 года вечером в спортивной школе, расположенной в городе Архангельске, с лестницы высотой около 2,5 метров упала малолетняя девочка, получив закрытую черепно-мозговую травму. Предварительно установлено, что работники учреждения, осуществляя преподавательскую деятельность по различным видам спортивных дисциплин, не обеспечили контроль за безопасностью ребенка.

На выездной прием граждан к руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Алексею Попову обратилась мама пострадавшей девочки, которая пояснила, что по факту получения травмы ее дочерью правоохранительными органами проведена формальная проверка.

По результатам личного приема по указанию Алексея Попова региональными следственными органами СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.