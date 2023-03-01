В Северодвинске ребенка с плохим зрением зажало дверями автобуса

Еще об одном дорожном инциденте с непосредственным участием общественного транспорта рассказал глава города корабелов Игорь Арсентьев после проведенного им личного приема граждан:

- Очередной инцидент с ребёнком в автобусе. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья оказался зажатым в дверях транспортного средства. В итоге – напуганная несовершеннолетняя девочка, сломанные очки и переживания сопровождающей внучку бабушки, которой пришлось бежать до следующей остановки. Объяснительная, которую предоставил перевозчик, не совсем соответствует словам заявительницы. Этот вопрос обязательно будет поднят на планёрке в понедельник.

Подробности инцидента таковы. 17 января пенсионерка вместе с внучкой ехала в автобусе, при выходе из которого девочка была зажата между дверями и осталась внутри, тогда как бабушка уже успела выйти из транспортного средства. Со слов бабушки, водитель отказался принести ей извинения.

По прогнозам наблюдателей, нерадивого и равнодушного водителя ожидает, как минимум, увольнение без выходного пособия.

(фото с https://m.ru24.net/saratov/311490992/)