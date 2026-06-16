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В Архангельске открыт Молодёжный избирательный штаб

Новая площадка объединит активную молодёжь Архангельской области и представителей ведущих молодёжных и общественных организаций региона.

 К проекту уже присоединились представители Агентства по делам молодёжи, Центра «Патриот», «Юнармии», «Народного фронта» и других общественных организаций.

 Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Никита Трапезников представил основные направления работы штаба. По его словам, он станет площадкой для реализации молодёжных инициатив, открытого диалога и совместной работы с общественными организациями и кандидатами.

 Как отметили в молодёжной организации, участников штаба ждут встречи с кандидатами, образовательные мероприятия, работа в муниципалитетах, волонтёрские проекты и сбор предложений в Народную программу. Работа штаба продолжится и после завершения избирательной кампании.

 

25 июль 08:57 | : Политика

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