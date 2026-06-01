Кандидаты КПРФ от Архангельской области: без шансов

20 июня на втором этапе XIX съезда Коммунистической партии Российской Федерации состоялось выдвижение федерального списка кандидатов КПРФ в депутаты Государственной Думы и списка кандидатов партии по одномандатным избирательным округам.

Напомним, кандидатами коммунистов от Архангельской области выдвинуты Александр Гревцов и Наталья Ивашина.

Архангельская область включена в 11-й региональный список, где, кроме нее, Республика Коми, С Свердловская область и ХМАО.

Гревцов стоит под 5 номером, Ивашина – под 7. Всего в списке 12 чел.

Такие позиции являются непроходными даже у кандидатов от «Единой России», по оценкам экспертов на этих госдумовских выборах КПРФ может рассчитывать только на 4-е место. О победе в одномандатных округах этим двоим можно даже не мечтать.