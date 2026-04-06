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Дмитрий Морев: К Дню России город готов

О своем обычном рабочем дне рассказывает глава администрации Архангельска:

- После обеда выезжаю на объекты ремонта ТГК-2, от которых зависит восстановление горячего водоснабжения в городе - обязательно дам информацию по итогу. А в первой половине дня проверил подготовку площадок к празднованию Дня России. 

12 июня в 12 часов на Красной пристани горожан ждет торжественное мероприятие. Самым ярким событием станет акция «Хороводный день России», которая пройдет впервые. Легендарный Северный хор пригласит в огромный круг архангелогородцев. Присоединяйтесь! 

 Сегодня здесь устанавливают новую фотозону – русского медведя. Это подарок городу от компании «Мангалика». Полигональная фигура из металла, покрытая порошковой краской в расцветке триколора. 1,4 метра в высоту и 2,3 метра в длину. 

 В рабочей поездке дал поручения главе Ломоносовского округа Алексею Ганущенко по покосам и уборке территории. Скамейки и другие малые архитектурные формы уже покрашены и отремонтированы. 

 На Красной пристани будут работать молодежные и игровые площадки от Движения Первых и Штаба общественной поддержки «Единой России».


10 июнь 13:01 | : Политика

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