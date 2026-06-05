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Архангельск принимал женщин "Единой России"

В Архангельске состоялся первый региональный форум «Женского движения Единой России» «Сила женщин», объединивший более 200 участниц со всего региона. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, учреждений здравоохранения и образования, предпринимательского сообщества, волонтёрских объединений и активистки муниципалитетов региона.

 Программа форума включала работу нескольких тематических площадок, посвящённых вопросам поддержки семьи, женского лидерства, сохранения здоровья, финансовой грамотности и роли женщин в общественной жизни. Участницы обсудили лучшие муниципальные практики, успешные социальные инициативы, вопросы профилактики профессионального выгорания, а также механизмы поддержки женщин, реализующих себя в различных сферах деятельности.

 Сегодня «Женское движение Единой России» является одним из крупнейших общественных проектов страны, объединяющим более 100 тысяч участниц в десятках регионов России. Движение выступает площадкой для продвижения женских инициатив, развития общественной активности, поддержки семьи, материнства и детства, добровольчества, а также участия женщин в принятии значимых общественных решений.

 Особое внимание в работе движения уделяется развитию женского лидерства, поддержке семей участников специальной военной операции, реализации гуманитарных проектов и созданию условий для профессиональной и общественной самореализации женщин. Многие инициативы, рождающиеся на площадках «Женского движения», впоследствии становятся основой законодательных решений и социальных программ.

 Региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Наталья Флеглер отметила, что форум стал важной площадкой для объединения активных женщин региона, обмена опытом и выработки новых инициатив, направленных на решение актуальных социальных задач:

 «Для меня этот форум — про северный характер женщин: умение совмещать семью, работу, общественные дела и при этом находить силы поддерживать других. Очень важно, что сегодня мы говорили не общими словами, а о конкретных жизненных ситуациях — от здоровья и финансовой устойчивости до помощи семьям участников СВО. Из таких разговоров и рождаются инициативы, которые действительно нужны людям», — отметила она.

 Участников форума тепло приветствовала председатель Архангельского областного Собрания депутатов, член Президиума Регионального политсовета «Единой России» Екатерина Прокопьева:

 «Сегодня в этом зале — лишь небольшая часть тех, кто многое делает на своих территориях. Форум в Архангельске — это только начало. Впереди новые встречи в разных точках области по вопросам, которые волнуют женщин и в которых нам нужна поддержка, — сказала парламентарий. — Бывает так, что на какие-то инициативы мы встречаем сопротивление. Но наша задача — не обращать внимания на трудности и двигаться вперёд: созидать, создавать, творить».

 По итогам форума были сформированы предложения, касающиеся развития семейной политики, поддержки материнства и детства, укрепления здоровья населения, расширения возможностей для женского предпринимательства, добровольческой деятельности и реализации общественных инициатив.

 В региональном отделении партии отметили, что форум «Сила женщины» стал важным этапом развития движения в Архангельской области и подтвердил высокий запрос на объединение активных северянок вокруг решения значимых для региона и страны задач.

 

06 июнь 09:08 | : Политика

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