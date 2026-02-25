Мария Харченко: Как мы отмечали Первоймай

Депутат Государственной Думы от Архангельской области рассказывает:

- Для нас Первомай – это, прежде всего, День чествования Человека Труда. Поэтому мы с активистами Архангельского регионального отделения ЛДПР отправились к нашим ветеранам труда.

Для меня большая честь лично поздравить тех, кто десятилетиями поднимал экономику, строил города и заводы, учил и лечил, трудился на благо Архангельской области. Их руками, их характером создавалась история Поморья.

С огромным удовольствием мы послушали их истории - живые, честные. Они вспоминали свои трудовые будни, как и с других поколениях воспитывали любовь к труду.

Но наша задача не только благодарить. Наша задача - сделать так, чтобы Человек Труда в России жил достойно.

ЛДПР сегодня единственная партия, которая последовательно обращает внимание и защищает человека труда.

Инициативы с которыми выступает ЛДПР, это то, с чем к нам идут люди:

Звание «Ветеран труда» - за стаж, а не за награды. Честно отработавший человек заслужил статус и без ограничивающих грамот.

Ежемесячная доплата к пенсии 10 000 рублей

Отработал 40 лет - получил надбавку. Жизнь сильно подорожала - пенсия должна расти.

МРОТ - 50 000 рублей

Пока минимальная зарплата едва дотягивает до прожиточного минимума.

И это, конечно, далеко не всё.

Особенно ценно было слушать их воспоминания. Их жизненный опыт и мудрость - настоящий нравственный ориентир для всех нас. И как трогательно они сами желали молодым продолжать славные традиции и не бояться работы.

ЛДПР за достойную жизнь для каждого, кто создавал и создаёт Великую Россию.