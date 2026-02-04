Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: Готовим "телегу" зимой

Правильным подходом к проблеме делится глава администрации Архангельска:

- Вместе с департаментом транспорта и депутатами готовимся к летним ремонтам дворовых проездов.

 Планомерная работа по восстановлению асфальтового покрытия проездов в жилых кварталах началась в 2021 году. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 50 млн рублей. Финансирование данного направления на предстоящий летний сезон сохраняем - предусмотрели 53 млн рублей.

 Обновление проездов во дворах и кварталах – одна из наиболее актуальных задач. Для ее решения мы используем все механизмы: планируем средства городского бюджета, поддерживаем заявки активных горожан, которые готовы участвовать в проекте инициативного бюджетирования. Финансирование на эти цели выделяют и депутаты Гордумы из своих резервных фондов. В этом году программа будет продолжена.

 Специалисты департамента транспорта проведут обследование проездов в жилых кварталах сразу после таяния снега, чтобы определить перечень наиболее изношенных участков. На этом этапе будут учитываться обращения жителей и информация о состоянии проездов от глав округов.


25 февраль 14:11 | : Политика / Экономика

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (319)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20