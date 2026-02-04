Дмитрий Морев: Готовим "телегу" зимой

Правильным подходом к проблеме делится глава администрации Архангельска:

- Вместе с департаментом транспорта и депутатами готовимся к летним ремонтам дворовых проездов.

Планомерная работа по восстановлению асфальтового покрытия проездов в жилых кварталах началась в 2021 году. Только в прошлом году на эти цели было выделено более 50 млн рублей. Финансирование данного направления на предстоящий летний сезон сохраняем - предусмотрели 53 млн рублей.

Обновление проездов во дворах и кварталах – одна из наиболее актуальных задач. Для ее решения мы используем все механизмы: планируем средства городского бюджета, поддерживаем заявки активных горожан, которые готовы участвовать в проекте инициативного бюджетирования. Финансирование на эти цели выделяют и депутаты Гордумы из своих резервных фондов. В этом году программа будет продолжена.

Специалисты департамента транспорта проведут обследование проездов в жилых кварталах сразу после таяния снега, чтобы определить перечень наиболее изношенных участков. На этом этапе будут учитываться обращения жителей и информация о состоянии проездов от глав округов.



