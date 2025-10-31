Подкаст «пЕРеговорка» поговорил о перспективах науки

Российская наука — это не только легендарные имена прошлого. Прямо сейчас наши молодые ученые создают вакцины нового поколения, инновационные материалы и работают над созданием новых способов получения энергии.

Какие направления — самые перспективные? Какие прорывы были в медицине, физике, биотехнологиях? И какие меры поддержки реально работают для молодых учёных?

На эти и другие вопросы в нашем подкасте «пЕРеговорка» ответили первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

Видеозапись смотрите здесь. Аудиоверсия уже доступна по ссылке.