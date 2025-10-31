Вверх
В центре Архангельска принимают новый детский сад

О, прямо скажем, не рядовом событии в жизни нашего города сообщил его мэр Дмитрий Морев.

Садик рассчитан на 75 мест для детей в возрасте до трех лет. Здание возведено в квартале застройки ул. Поморская - пр. Обводный канал - ул. Володарского и станет частью детского сада № 147 "Рябинушка".

 Здесь будет три группы, которым уже придуманы яркие необычные названия: "Северное сияние", "Арктическая звезда" и "Поморское кружево". Малыши будут узнавать о северных традициях, а также постигать основы сенсорного развития, проводить первые эксперименты и знакомиться с STEAM‑технологиями.

- Здание возведено за счет застройщика. Земельный участок для строительства ЖК компания «Аквилон» получила с обременением: за свой счет бизнес расселил деревянные дома и построил садик. Места в нем будут предлагаться не только жителям нового жилого комплекса, но и других домов микрорайона, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.


