Морев в гостях у Потемкина

Не у князя… но почти. Слово градоначальнику Архангельска:

- Сегодня я побывал в гостях у Станислава Владимировича Потемкина. В 1985-1990 годах он был председателем Архангельского горисполкома, а в современном понимании - мэром Архангельска.

Станислав Владимирович отметил 90-летний юбилей, и для меня было важно поздравить его лично. О принципиальности и мудрости Потемкина и сегодня помнит старшее поколение архангелогородцев, а он управлял городом в сложное время перемен.

Строительство Краснофлотского моста и установка дополнительных котлов на ТЭЦ, продление троллейбусных маршрутов и возвращение исторического герба – эти важные для города проекты реализовывались под руководством Станислава Владимировича. В ходе обстоятельной беседы он поделился, какие подходы к решению проблем считает эффективными. Это был интересный и содержательный разговор, за который я благодарен.

Сегодня в нашей газете «Архангельск – город воинской славы» вышел большой материал, в котором Станислав Владимирович Потемкин делится воспоминаниями. Рекомендую к прочтению: vk.cc/cToQZ9



