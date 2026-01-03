Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Морев в гостях у Потемкина

Не у князя… но почти. Слово градоначальнику Архангельска:

- Сегодня я побывал в гостях у Станислава Владимировича Потемкина. В 1985-1990 годах он был председателем Архангельского горисполкома, а в современном понимании - мэром Архангельска. 

Станислав Владимирович отметил 90-летний юбилей, и для меня было важно поздравить его лично. О принципиальности и мудрости Потемкина и сегодня помнит старшее поколение архангелогородцев, а он управлял городом в сложное время перемен. 

 Строительство Краснофлотского моста и установка дополнительных котлов на ТЭЦ, продление троллейбусных маршрутов и возвращение исторического герба – эти важные для города проекты реализовывались под руководством Станислава Владимировича. В ходе обстоятельной беседы он поделился, какие подходы к решению проблем считает эффективными. Это был интересный и содержательный разговор, за который я благодарен. 

 Сегодня в нашей газете «Архангельск – город воинской славы» вышел большой материал, в котором Станислав Владимирович Потемкин делится воспоминаниями. Рекомендую к прочтению: vk.cc/cToQZ9


14 январь 16:59 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (104)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20