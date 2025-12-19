В Рикасихи единороссы провели рождественский праздник для детей

В посёлке Рикасиха Рождество Христово встретили не только молитвой, но и общим, по-настоящему народным праздником. Штаб общественной поддержки Единой России провёл гуляние для детей и их родителей. Мероприятие напомнило о важности простых человеческих радостей и семейного тепла.

Праздничная программа была выстроена вокруг традиционных забав и активного отдыха на свежем воздухе. Детей и их родителей ждали весёлые старты, хороводы вокруг ёлки и танцевальные флешмобы.

«Подобные праздники — это больше, чем просто развлечение. Это вклад в наше общее будущее, в сохранение душевной теплоты и культурного кода. Видеть, как радуются дети, как вместе с ними включаются в игры родители — это и есть та самая настоящая общественная поддержка, ради которой мы работаем», — прокомментировали активисты Штаба.

Кульминацией дня стало общее чаепитие со сладкими угощениями и, конечно, вручение детям рождественских подарков. Этот жест стал символичным завершением праздника, подарившим каждому маленькому гостю ощущение чуда и заботы.



