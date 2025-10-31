Вверх
Жительница Плесецкого округа достучалась до Дмитрия Медведева

Речь идет о доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах. Партия «Единая Россия» внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Напомним, что с предложением организовать на отдалённых территориях передвижные аптеки к Председателю Партии Дмитрию Медведеву обратилась жительница Плесецкого округа в рамках общероссийской декады приёмов граждан.

 Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населённых пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

 «Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдалённых и малонаселённых населённых пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес Председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», — уверен секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

 Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

 «Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием», — рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

 При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.

Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определённой стационарной аптеке, будут определять местные власти.

22 декабрь 12:39 | : Политика / Экономика

