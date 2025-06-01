Архангельской врач предлагает индексировать выплаты по программе “Земский доктор”

В ходе мониторинга в Архангельской области НФ выяснил, что с 2012 года в регионе в программе “Земский доктор” приняло участие более 600 человек. За эти 13 лет 80% специалистов полностью выполнили свои обязательства, отработав на селе не менее 5 лет. Но проблема остается по разным причинам.



Например, Анатолий Борисов работает психиатром в Холмогорской ЦРБ. В программу вступил в солидном возрасте, но ни разу не пожалел.



По мнению медика, плохо, что, в отличие от маткапитала или пенсии, выплаты земским докторам не индексируются, а потому огромные средства год за годом обесцениваются и их размер нужно пересматривать.



Несмотря на это, в целом проект особенно привлекателен для молодых специалистов, ведь на полученные деньги семья из двух врачей может купить жильё или вложить свои субсидии в банк.



Наш герой считает, что привлечь молодые кадры в ряды земских докторов без нагрузки на бюджет может предоставление им гарантированного места в ординатуре для переквалификации по узким специальностям.