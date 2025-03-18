Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский ограничит рост тарифов ЖКХ для населения

Вместо 25% тарифы повысятся только на 15%. В пределах прогнозируемой инфляции.

Об этом губернатор Архангельской области сказал вчера на встрече с активистами общественной организации «Дети войны».

Текст от первого лица:

— По итогам даже того первичного анализа, который мы провели, уже очевидно: рост цен на товары первой необходимости значительно опережает индексацию доходов населения. По отдельным продуктам — рост в два, три раза. В среднем — более 50 процентов. Да, пенсии и зарплаты повышаются, но этого часто недостаточно, особенно для семей с детьми, пожилых людей. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы принять решение о том, что тариф для населения вырастет в пределах 15 процентов, как и в предыдущие годы. Оставшиеся 10 процентов мы закроем из областного бюджета.

По словам губернатора, для региональных финансов это серьёзная нагрузка, но она оправданна.

— Как я уже говорил: тариф — это экономика, а поддержка — это ответственность. Мы свою ответственность перед людьми осознаём. Наша задача — сохранить баланс между устойчивой работой коммунальной сферы и доступностью её услуг для всех жителей.

Специально отмечается, что такое решение предполагает не только прямую поддержку населения, но и сохранение стабильности в жилищно-коммунальном комплексе. Компенсации из областного бюджета будут направлены ресурсоснабжающим организациям в соответствии с механизмами, утверждёнными региональным правительством.

09 май 11:23 | : Политика

Главные новости


Как стать королевой красоты? Мария Нестеренко расскажет
Алексей Попов: «Есть вещи, которые не можешь не делать»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (85)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20