Александр Цыбульский ограничит рост тарифов ЖКХ для населения

Вместо 25% тарифы повысятся только на 15%. В пределах прогнозируемой инфляции.

Об этом губернатор Архангельской области сказал вчера на встрече с активистами общественной организации «Дети войны».

Текст от первого лица:

— По итогам даже того первичного анализа, который мы провели, уже очевидно: рост цен на товары первой необходимости значительно опережает индексацию доходов населения. По отдельным продуктам — рост в два, три раза. В среднем — более 50 процентов. Да, пенсии и зарплаты повышаются, но этого часто недостаточно, особенно для семей с детьми, пожилых людей. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы принять решение о том, что тариф для населения вырастет в пределах 15 процентов, как и в предыдущие годы. Оставшиеся 10 процентов мы закроем из областного бюджета.

По словам губернатора, для региональных финансов это серьёзная нагрузка, но она оправданна.

— Как я уже говорил: тариф — это экономика, а поддержка — это ответственность. Мы свою ответственность перед людьми осознаём. Наша задача — сохранить баланс между устойчивой работой коммунальной сферы и доступностью её услуг для всех жителей.

Специально отмечается, что такое решение предполагает не только прямую поддержку населения, но и сохранение стабильности в жилищно-коммунальном комплексе. Компенсации из областного бюджета будут направлены ресурсоснабжающим организациям в соответствии с механизмами, утверждёнными региональным правительством.