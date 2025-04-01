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Дмитрий Морев сделал втык "ЭкоИнтегратору" за антисанитарию

Произошло это в ходе сегодняшней городской планерки, где подводились итоги субботника.

Из уст самого градоначальника Архангельска:

- В нашей группе Открытый Архангельск, в других сообществах и телеграм-каналах горожане задают вопросы и обращают внимание на проблемы. Не все подразделения администрации города показывают высокое качество ответов и скорость реагирования на жалобы. Пересмотреть свое отношение предстоит департаменту транспорта, администрациям Соломбалы и Октябрьского округа.

 Мониторинг обращений в соцсетях позволяет нам выявить болевые точки. Так, справедливые замечания поступают по благоустройству после разрытий. Уже на этой неделе с ресурсоснабжающиими компаниями актуализируем ведомость незакрытых ордеров – должны быть указаны конкретные даты устранения последствий земляных работ.

 По-прежнему актуальна и проблема несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Как результат - антисанитария, мусор разлетается по округе. У ЭкоИнтегратора достаточно техники для выполнения графиков, но требуется навести порядок с логистикой и реагировать на обращения жителей оперативно.

 В вывозе мешков после субботника участвует и регоператор, и наши муниципальные предприятия. Эта работа проводится ежедневно, до 9 Мая на улицах и во дворах таких мешков остаться не должно. Задачи перед коммунальными службами поставлены.

28 апрель 13:42 | : Политика / Экономика / Скандалы

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