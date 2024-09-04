В Архангельске проспект Ломоносова засветился огнями

Теперь это одна из самых хорошо освещенных улиц Архангельска, считает глава областной столицы Дмитрий Морев:



- МУП «Горсвет» заменил 40 аварийных опор, еще 19 выправил по вертикали. Установлено более 100 современных светодиодных светильников.



Именно на пр. Ломоносова «Горсвет» опробовал новый подход к креплению проводов. Были закуплены специальные оцинкованные кронштейны, на которые перевесили 30 км проводов. Они не ржавеют, не дают рыжих подтеков на опорах, позволяют аккуратно и равномерно распределить провода. Всё это влияет на визуальный комфорт. В дальнейшем такие кронштейны предприятие будет использовать и на других улицах города.



Также специалисты заменили 2,5 км алюминиевого провода на самонесущий изолированный. Это положительно влияет на электробезопасность, надежность и сокращает затраты на обслуживание линии.