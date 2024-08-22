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Депутат от "Единой России" организовала в поселке Аэропорт субботник

При поддержке депутата областного собрания Надежды Виноградовой (фракция "Единая Россия") активные жители поселка Аэропорт восстановили дорожку к местной школе, обновив деревянный настил и бетонные плиты.

Надежда Виноградова откликнулась на просьбу жителей микрорайона предоставить пиломатериалы и плиты.

«Ну а чтобы их установить собрался, похоже, весь поселок: работали целыми семьями! Горжусь всеми, кто принял участие в мероприятии, и благодарю каждого! Мы молодцы!», - подвела итог трудовому дню депутат Виноградова.

 

16 сентябрь 09:36 | : Политика

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