Архангельск почтил память участников Северных конвоев

В столице Поморья прошли мероприятия, посвященные 83-й годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Памятная акция состоялась в Соломбале, на берегу Северной Двины у обелиска «Всем кого не вернуло море». Послы Канады и Австралии возложили цветы к Вечному Огню, памятнику Северным конвоям и на Британском воинском мемориале.

В 10:00 часов у закладного камня «Всем, кого не вернуло море» на пересечении набережной им. Г. Седова и ул. Челюскинцев прошла традиционная акция памяти, посвящённая 83-ой годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».



Конвой «Дервиш» пришел в Архангельск из Великобритании 31 августа 1941 года стал первым союзным конвоем в СССР в годы Великой Отечественной войны. Суда конвоя доставили 14,5 тыс. тонн грузов: 10 тыс. тонн каучука, 1,5 тыс. тонн (700 тыс. пар) армейских ботинок, олово, шерсть, 3 тыс. глубинных бомб, 800 магнитных мин, 1,1 млн патронов, 24 истребителя Р-40 «Tomahawk» Mk.IIА и В, 15 истребителей «Hurricane» Mk.IIВ, 524 военнослужащих - летный и наземный персонал 151-го авиакрыла ВВС Великобритании, а также сотрудников посольства и военной миссии Польши в СССР, группу военных представителей Чехословакии.

Памятный знак в Соломбале был установлен в августе 1991 года в дни празднования 50-детия прихода «Дервиша». Ежегодно здесь собираются потомки участников северных конвоев и Битвы за Арктику.

Татьяна Поршнева пришла возложить цветы со штендером, который проносит в строю Бессмертного экипажа, являющегося самой большой колонной Бессмертного полка в Архангельске.

- Младшая сестра моей бабушки Наталия Ивановна Дружинина с дочерями Риммой и Галей. Они погибли на транспорте «Марина Раскова», который в составе конвоя БД-5 шел из Архангельска на Диксон и был потоплен немецкой подводной лодкой 80 лет назад, 12 августа 1944 года. Младшей, Галинке в день гибели было только 5 месяцев. И их всех не вернуло море, - рассказывает Татьяна Поршнева.

Ветераны Северного флота – непременные участники памятных мероприятий. По словам руководителя ветеранской организации капитана 2-го ранга Анатолия Бутко, сохранение исторической памяти и правды о войне сегодня имеет особую актуальность.

- Именно наша страна, наш народ внес решающий вклад в Победу над нацизмом. Наша армия освободила народы Европы. В этом году в октябре-ноябре мы будем отмечать 80-летие Петсамо-Киркенесской наступательной операции – 10-го Сталинского удара. В ходе этого сражения войска Карельского фронта и моряки Северного флота не только изгнали немцев из советского Заполярья, но и освободили северную Норвегию. Об этом сегодня нужно обязательно рассказывать молодежи, и у нас и на западе, - уверен Анатолий Бутко.

Впервые в Архангельск с неофициальным визитом прибыли послы Канады и Австралии. Госпожа Сара Тейлор и господин Джон Гиринг возглавили дипломатические миссии в России в прошлом году. Сегодня они возложили венки на Британском воинском мемориале на Кузнечевском кладбище, где покоятся, в том числе и военнослужащие Британского содружества, погибшие при поводке союзных конвоев в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие член клуба «Братство Северных конвоев» и курсанты Арктического морского института им. капитана В. В. Воронина.

Канада была активным участником программы ленд-лиза. В СССР из страны кленового листа было поставлено 1188 танков, 842 бронетранспортера, 12400 грузовиков, 827 тыс. снарядов, порядка 300 тыс. тонн алюминия, цинка, никеля, а также рельсы и другие материалы оборудование, всего на более чем 200 млн долларов. 750 тыс. долларов составили благотворительные пожертвования простых канадцев, на которые было закуплено медицинские принадлежности и лекарства. Особую роль сыграли поставки из Канады в Советский Союз 300 тыс. тонн пшеницы и муки. Первые 10 тыс. тонн были привезены в Архангельск в августе 1941 года на транспорте «EMPRESS of CANADA», который обеспечивал эвакуацию советских горняков со Шпицбергена. В этой операции участвовали и канадские войска.

- Это удивительный и интересный факт, сотрудничество наших стран в 1941 году. Мне рассказали, что в Архангельске был страшный голод, погибло много мирных жителей. Мы были у памятника тюленю, и нам рассказали эту историю о том, как тюлень стал спасителем вашего города от голода. Мой супруг родом с Ньюфаундленда, где существовал промысел тюленей и тоже ели его мясо. Мы очень благодарны, что в Архангельске сохраняют память о сотрудничестве наших стран в годы Второй мировой войны, отметила посол Канады в России госпожа Сара Тейлор.

В составе грузов на судах первого конвоя «Дервиш» был и шерсть, доставленная в СССР из далекой Австралии. Затем боевые корабли с австралийскими экипажами принимали участие в сопровождении северных конвоев. В октябре-ноябре эсминец австралийского ВМФ «NORMAN» доставил через Архангельск в Советский Союз делегацию британских тред-юнионов. Еще одна история связана с одним из английских летчиков, погибших в 1942 году и похороненном в Архангельске на Британском воинском мемориале в 1993 году. У Лесли Гарри Мэллинсона, было золотое кольцо с инициалами, по фото его узнала сестра, проживающая в Австралии, что позволило идентифицировать погибших.

- В годы Второй мировой войны всем мы, наши страны были очень взаимосвязаны, и эта история еще одно тому подтверждение. Мы знаем, что именно Советский Союз понес в войне наибольшие потери. Тем дороже то, что вы сохраняете память и о наших солдатах и моряках, - отметил посол Австралии в России господин Джон Гиринг.

Госпожа Сара Тейлор и военный атташе посольства Канады полковник Дуглас Свиинтон, господин Джон Гиринг и первый секретарь посольства Австралии госпожа Гэбби Харрольд возложили венки и цветы на Британском воинском мемориале.

Также представители посольств почтили память северян, павших в Великой Отечественной войне на площади Мира, возложив цветы к Вечному Огню и памятнику участникам Северных конвоев.

За 4 года войны арктическим маршрутом в СССР в составе 40 конвоев прошло 811 судов, из которых 33 вернулись в порты отправления. В обратном направлении из Советского Союза в составе 35 конвоев ушло 715 судов, из которых 8 – вернулись. Кроме того, с августа 1942 года по сентябрь 1943 года 41 судно совершило одиночные переходы: 14 – в Советский Союз, 27 – в обратном направлении. Потери составили 103 судна: 47 американских, 36 английских, 11 советских, 8 панамских и 1 голландское. Таким образом, в обоих направлениях за годы войны весь маршрут прошли 1423 судна под флагами СССР, Великобритании, США, Канады, Австралии, Франции, Норвегии, Дании, Польши, Бельгии, Голландии, Панамы и Гондураса. Всего в порты Советского Союза было доставлено порядка 4,5 млн тонн грузов.