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На Ягры на автобусе. Начало рабочей недели главы Северодвинска

Рассказывает Игорь Арсентьев:

- Сегодня первую половину дня поработал на острове Ягры - в первую очередь обошёл объекты, на которых ведутся ремонтные работы.

 Тротуар вдоль дома №7 по проспекту Бутомы уже в работе, осмотрели прилегающую к нему территорию около контейнерной площадки - считаю, что её тоже нужно привести в порядок, пока техника работает на месте.

 На улице Октябрьской подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальта, но у меня много вопросов по выполнению примыканий заездов к тротуарам - пока что о доступности территории для маломобильных жителей тут рано говорить, меня это абсолютно не устраивает. Запросил всю проектную документацию, будем оперативно вмешиваться в ремонт, чтобы итоговый результат устраивал всех.

 Жители Ягр просили сделать пешеходную дорожку к переходу в районе от детского сада №59 «Цыплята»к школе №5. Территория весьма востребована пешеходами, поэтому уже начали работы. В ближайшее время также выполним ямочный ремонт тротуара вдоль детского сада. Прошел по тротуару улицы Мира - северодвинцы позитивно отзываются о ремонте объекта Поручил Комитету ЖКХ сделать подход к переходу около торгового центра «Спутник», чтобы в осенний период пешеходы не прыгали через лужу.

 P.S. Приятной новостью в рабочей поездке стало наличие валидатора в автобусе. Быстро оплатил проезд на входе и за двадцать минут добрался до рабочего места...


12 август 16:58 | : Политика / Экономика

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