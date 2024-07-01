Оторваться от души. Большой Архангельск в выходные дни

Завершающий уик-энд месяца — жаркая пора для самых разнообразных событий: конноспортивные соревнования, фестиваль духовых оркестров, семейный праздник волейбола, увлекательные экскурсии, лекции и концерт на палубе теплохода. Издание «Регион 29» собрало все их в удобную подборку, чтобы каждый смог выбрать себе праздник на свой вкус.

Итак…

27 и 28 июля в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске пройдут концерты, фестивали и другие многочисленные мероприятия. Главным праздником выходных во всех городах Поморья, конечно же, станет День Военно-Морского флота.



Праздник духовой музыки стартует уже сегодня, 26 июля, в 18 часов на сцене Архангельского театра драмы, где пройдёт концерт ведущего творческого коллектива Вооружённых Сил и одного из самых известных военных оркестров мира — Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. За 90 лет своей истории оркестр завоевал абсолютное признание во всем мире. Оркестр по праву считается звучащей эмблемой и визитной карточкой Вооруженных Сил, национальным достоянием России.

Не обойдёт музыкальный фестиваль Новодвинск и Северодвинск.

В 26 июля, в 17 часов на площади перед драматическим театром Северодвинска пройдут выступления гарнизонного оркестра Беломорской военной базы Северного флота РФ и 24-го военного оркестра объединённого стратегического командования Южного военного округа. В 18 часов коллектив продолжит своё выступление в здании театра.



• В Новодвинске фестиваль «Дирекцион-Норд» традиционно откроют военный оркестр Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» Министерства обороны РФ и рота почётного караула. Выступление коллективов состоится в Детском парке, начало в 18 часов. Ознакомиться с полной программой фестиваля и его участниками можно по ссылке.



• Северодвинск в эти выходные отмечает ещё один важный праздник —День города.

• С 26 по 28 июля на площадке спортивной школы «Строитель», расположенной на набережной острова Ягры рядом с проспектом Бутомы,состоится II Всероссийский фестиваль пляжного волейбола «Поморье-2024».

Организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу, которая порадует детей и взрослых. Гостей ожидает множество конкурсов и розыгрышей призов, творческих и спортивных мастер-классов, уникальные танцевальные шоу в исполнении приглашённых артистов, разминки и тренировки, фотосессия, а также сеты от резидентов лучших арт-площадок Архангельска.



26 и 27 июля игры будут проходить с 9 до 22 часов, а 28 июля — с 9 до 19 часов.



Для всех участников вход свободный. Узнать больше о фестивале и ознакомиться с программой его проведения можно на официальном сайте.