Депутаты АрхГорДумы озаботились чистотой и зеленью города

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии под руководством Михаила Иванова.

Один из ключевых вопросов повестки посвящен соблюдению требований Правил благоустройства на территории города. В начале заседания Михаил Иванов поднял вопрос инвентаризации зеленых насаждений, планах городской Администрации по созданию новых зеленых насаждений и текущей работы в этом направлении окружных администраций.

По словам и.о. директора департамента городского хозяйства Ольги Худяковой, полноценной инвентаризации в городе не проводилось, система учета находиться в разработке. Кроме этого, чиновник рассказала о практических шагах по планированию зеленых насаждений.

«В большей степени, это касается компенсационных насаждений, далее сажаем на общественных территориях, убираем аварийные деревья и производим посадки по предложениям и заявкам граждан, ТОСов и организаций», - рассказала Ольга Леонидовна.

Также, представителей территориальных администраций рассказали о текущей работе по кронированию и своду деревьев. В целом, работа идет, но в рамках выделенных финансов.

«Примерно порядка 50 деревьев свели. Хотелось бы больше, но стоимость свода одного аварийного или опасного дерева достаточно высокая – порядка 30-50 тыс. рублей», - рассказал глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориального округа Николай Боровиков,

По словам председателя городской Думы Ивана Воронцова, жители постоянно пишут в социальных сетях, что Архангельск превращается из «города тополей в город пней»:

«Проблема достаточно острая, идешь по городу и видишь пни от них стоят даже по центральным улицам. Если дерево убрано, но оставлен пень, куда его потом? Учитывая, что стоимость свода аварийного дерева достаточно большая, предлагаю рассмотреть возможность создания на базе одного из муниципальных предприятий, например «Чистый город», отдельного подразделения по данному направлению. Предприятие сможет работать по муниципальному заказу, городские власти будут контролировать весь процесс, это создаст больше возможностей и более серьезный контроль единого исполнителя. Кроме этого, будет создан городской единый реестр сведенных деревьев», - сказал Иван Воронцов.

Предложение наделением таких полномочий прокомментировал директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков.

«Предложение очень здравое, это позволит создать в рамках города единого исполнителя, упорядочить работу в округах, подойти более системно и в плане долгосрочного планирования. Мы сможем создать необходимые производственные мощности, специально обученный коллектив. Бесспорно, количество сводимых аварийных деревьев будет увеличено в разы. Со своей стороны отмечу, что надо подойти более комплексно к этому вопросу и помимо свода деревьев ввести функционал по ландшафтному дизайну. Всё это позволит сделать наш город более «зеленым», а значит и комфортным для проживания людей», - отметил Алексей Васильевич.

Городские депутаты подняли вопрос создания «зеленого каркаса». По данной теме пояснила депутатам председатель правления РОО «Арт-Север» Валентина Морозова. По ее словам, общественная организация три года занимается созданием системы «зеленого каркаса» в Архангельске:

«Благодаря поддержке «президентского» гранта мы последние годы занимались этой темой. Создана информационная система по инвентаризации деревьев. Так, в настоящий момент порядка 11 тыс. деревьев уже занесены в систему. Мы готовы безвозмездно передать наши наработки городу»

«Как выстроена работа, кто занимается сбором информацией?», - поинтересовался Михаил Иванов. «Мы привлекаем волонтеров под присмотром специалистов, благодаря такому подходу и создается уникальная информационная площадка», - ответила Валентина Вячеславовна.

Депутат Елена Ануфриева подняла тему качества посадочного материала и увеличения зеленых насаждений вдоль дорог. А депутат Михаил Орлов обозначил тему свода деревьев на территории внутридомовых территорий.

«Ко мне обращаются жители многоквартирного дома, что некоторые деревья расположены очень близко к дому, есть ли возможность убрать или кронировать?», - поинтересовался народный избранник.

«Такой вопрос стоит рассмотреть на собрании собственников жилья, если дерево находится за границами участка дома, то стоит обратиться в окружную администрацию», - пояснила Елена Писаренко, директор департамента градостроительства.

Депутат Владислав Грачев поднял вопрос о создании, развитии и вовлечении школьных плодопитомников. Он отметил, что учителя совместно с учениками на своих территориях занимаются школьными посадками зеленых насаждений. Депутат предложил масштабировать такой опыт, чтобы насаждения можно было использовать не только в рамках школы, но и на территории всего города.

«Еще раз прошу пересмотреть принцип бездумного свода деревьев, а подойти к системной работе в этой сфере. У нас в обновленных Правилах благоустройства есть целый раздел по зеленым насаждениям, еще раз давайте детально рассмотрим, при необходимости всегда можно внести корректировки. Учесть опыт общественников по восстановлению зеленых насаждений. Наша общая задача – подойти более разумно в вопросе сохранения и увеличения зеленых насаждений, чтобы наш город стал более «зеленым», - обратился к представителям городской Администрации ведущий заседания Михаил Иванов.

Другим животрепещущим вопросом заседания стала проблема осуществления контроля за уборкой территорий возле объектов общепита и торговли.

Этот вопрос городские депутаты поднимали на совещании ещё в начале марта этого года. Председатель комиссии Михаил Иванов показал слайды, на которых были представлены фотографии объектов общепита, показанных на мартовском заседании.

«Ситуация кардинально не поменялась, по некоторым местам мусор лежит до сих пор. У нас скоро юбилей города, приедет много туристов, и какую картину они увидят? Прошу представителей округов рассказать, какие меры принимаются, какие варианты есть у нас за соблюдение частоты», - рассказал Михаил Сергеевич.

Проблему уборки обозначил и председатель городской Думы Иван Воронцов:

«На сегодня ситуация в части уборки от мусора стабилизировалась на общественных территориях и улицах. Здесь предприятие «Чистый город» сработало на «отлично». Теперь важно навести порядок на территории объектов общепита и торговли. Урны должны на регулярной основе убираться, в выходные и праздничные дни – усилить работу по наведению порядка»

Представители округов рассказали, как происходит уборка мусора, урн и претензионная работа с собственниками объектов общепита.

«В октябрьском округе в нашем ведении более 400 урн, которые убираются как силами администрации, так и подрядчиком. Уборка происходит регулярно, хочу отметить работу нашего городского предприятия «Чистый город» по наведению порядка, выстроена работа и контроль», - рассказал Димитрий Рубзов, заместитель главы округа.

Аналогичная ситуация и в остальных территориальных округах.

На совещании выступила Светлана Братына, которая рассказала про опыт в Республике Беларусь в части наведения и сохранения чистоты на городских территориях, в том числе возле объектов общепита и торговли:

«Конечно, надо прививать привычку не мусорить с самого раннего возраста. Выстроить воспитательную работу по этому вопросу прямо с детского сада. Если кто мусорит, то выходить на общественное порицание, и жесткий административный контроль, например, в Беларуси применяются крупные штрафные санкции к владельцам точек, которые не поддерживают чистоту. Несколько раз штраф выписали, а потом могут и вовсе закрыть организацию»

Городской депутат Владислав Грачев предложил факты неуборки мусора в Архангельске размещать в социальных сетях. Кроме этого, депутаты вновь предложили усилить применение административных рычагов воздействия.

«Больше «напрягайте» таких нерадивых собственников, больше общайтесь вживую сами с собственниками и арендаторами, ведь если заниматься «отписками», то пока вы отправите письмо, получите ответ, исполнительные документы сделаете, то пройдет пару месяцев. А город надо прибирать здесь и сейчас, чтобы наши жители не видели мусор от общепита», - обратился к главам округов Иван Воронцов.

Идею общения напрямую с собственниками поддержал и директор МКУ «Чистый город» Алексей Бельков:

«Ко мне совсем недавно обратились жители одного из домов Соломбалы с жалобой на постоянный мусор возле крупной точки торговли. Я сам выехал на место и по-человечески поговорил с собственником магазина - есть жалобы жителей, невозможно подойти к магазину, всё это портит внешний облик. Как пример, на следующий день не только территория была прибрана, но и появился дворник на постоянной основе. Самое главное, мы все живем в одном городе, ходим по одним улицам и дворам. Наши владельцы магазинов работают и живут в городе, как можно работать и не создавать комфортных условий для жителей? С другой стороны, именно прямое общение, порой, избавляет от бюрократических моментов, и самое главное, уменьшает время принятия решения и наведения порядка.

Резюмировал итоги работы комиссии её председатель Михаил Иванов:

«Сегодня на заседании обсуждались важные вопросы, связанные с правилами благоустройства города. Участники заседания выразили обеспокоенность текущим состоянием зеленых зон в городе и необходимостью принятия мер для их улучшения. Было предложено провести инвентаризацию зеленых насаждений.

Кроме того, обсудили планы по улучшению системы контроля за соблюдением Правил благоустройства, а также меры по привлечению ответственных лиц к исполнению требований по уборке территории. Комиссия выразила намерение активно работать над улучшением экологической ситуации в городе и созданием комфортной городской среды для всех жителей.

В связи с этим, мы будем выходить с законодательной инициативой в областное Собрание депутатов по увеличению административных штрафов за неуборку урн на территории объектов общепита и торговли»

В работе комиссии приняли участие председатель городской Думы Иван Воронцов, заместитель председателя комиссии Александр Кузнецов и депутаты: Максим Хохулин, Александр Гурьев, Ольга Шананина, Елена Ануфриева, Юлия Чудакова и Михаил Орлов. В заседании также приняли участие руководители окружных администрацией и структурных подразделений городской Администрации, Артем Морогов, представитель городской прокуратуры и приглашенные эксперты – Валентина Морозова, председатель правления РОО «Арт-Север» и Светлана Братына, член общественного совета при Главе ГО «Город «Архангельск».