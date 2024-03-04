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Спорт политике не помеха. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались не только духовным, но и физическим совершенствованием.

Так, председатель городского парламента Иван Воронцов был в числе приглашенных на трехдневные областные соревнования по плаванию "Белые ночи", в которых принимают участие порядка ста спортсменов 11-13 лет. Мероприятие проходило в бассейне «Водник».

Соревнования являются личными, проходят на разные дистанции (50-200 м) и в нескольких дисциплинах: вольный стиль, брасс, баттерфляй, на спине.

Иван Воронцов, имеющий непосредственное отношение к водным видам спорта, напутствовал ребят известной истиной, что подобные соревнования, в первую очередь, являются проверкой самого себя.

- Я сам занимался плаванием длительное время. Здесь, в бассейне «Водник», я начинал свой спортивный путь. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за предоставленную «путевку в спорт» своего первого тренера Ольгу Константиновну Юницыну. Дорогие ребята, плавание – это не только здоровый образ жизни, но и рост, закалка, выносливость, здоровые лёгкие и умение держаться на воде. Всем вам быстрой и легкой воды, ни пуха, ни пера!

Днями позже, а областной столице начался спортивно-технический праздник под эгидой патриотического центра «Архангел». Ребята со всех летних городских площадок приняли участие в мастер-классах от бокса до джиу-джитсу, от туризма до фланкировки шашкой.

 Кроме того, в программе специально подготовленные мероприятия по презентации технических возможностей ГАИ, ДОСААФ, МЧС и других организаций.

 Ну и, конечно, турнир по любимому современной детворой лазертагу и соревнования по мотокроссу, где участники продемонстрировали свои навыки и смелость, а также соревновательный дух!

Наблюдателем от городской Думы выступал ее спикер Иван Воронцов:

- Огромное спасибо центру «Архангел» за организацию и проведение такого летнего лагеря и праздника. Традиционно, начало летней смены лагеря совпадает с началом школьных каникул. Сегодня инструктора проведут разнообразные мастер-классы, также на празднике вы сможете посмотреть различную технику, выставку оружия и фотоаппаратов разных лет. Самое главное, вы проведете время с пользой и без гаджетов. Хочу пожелать всем прекрасного настроения в этот летний спортивный праздник от центра «Архангел»!

Депутат Елена Ануфриева, она же заведующая детсадом «Веснушка», поделилась своим профессиональным опытом работы с детьми, имеющими особенности в развитии.

Слушателями стали учителя-логопеды из сферы специального коррекционного образования. Главная тема – инклюзия как доступность образования для всех категорий детского населения. Приводились примеры нетрадиционных методах коррекции звукопроизношения, например, использование в работе возможностей мультстудий.

Елена Ануфриева:

- Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных учреждениях, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.

15 июнь 11:58 | : Политика / Горячая тема

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