С лопатами и граблями. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей сессионной неделе народные избранники столицы Поморья нашли время для важных повседневных дел. Иногда очень приятных.

Спикер городского парламента Валентина Сырова вывела сотрудников своего аппарата на общегородской субботник. Работали с огоньком.

Валентина Сырова:

- Каждые выходные в конце апреля – начало мая архангелогородцы выходят на субботники, чтобы после зимы привести в порядок свои дворы, скверы и другие общественные территории. Хочу от всего сердца поблагодарить активистов, старост каждого дома, двора, которые помогают провести такие субботники. Субботники – это не только уборка своей территории, но и настоящая добрая традиция, активное участие в общественном полезном труде, положительные эмоции, хорошее настроение и общение. Принцип «начни с себя» как никогда вспоминаешь, участвуя в таких масштабных акциях благоустройства, и при этом вспоминается народная мудрость: чисто не там, где прибирают, а там, где не мусорят! Давайте сделаем вместе наш город чистым!

Иван Воронцов («Единая Россия»)… сел за парту. В эти дни Архангельская область пишет «Диктант Победы», о чем мы сообщали не единожды. В этом году по региону было открыто 400 площадок (начинали с 10-ти). Депутат выбрал КЦ «Северный», где вместе с ним выполняли задание выпускники школ Северного округа областной столицы.

Вопросы касались эпизодов Великой Отечественной, знания имен полководцев, художественных произведений, посвященных тем героическим дням.

Иван Воронцов:

- Помню, когда писал «Диктант Победы» в прошлый раз, то отметил сложность вопросов, и в этот раз решил заранее подготовиться. Но лишь малая часть из всего прочитанного материала помогла при написании «Диктанта». А значит, это отличный повод устранить пробелы в знаниях.

Члены фракции КПРФ Ростислав Васильев принял деятельное участие в легкоатлетической эстафете, проводимой в округа Варавино-Фактория. Сам не бегал, данные соревнования рассчитаны на детсадовцев, школьников и студентов, но напутствовал и награждал.

Депутат:

- В 39-й раз проходит эстафета по территории округа. Меняется маршрут, меняется название, но неизменным остается одно - эстафета для спортсменов, это этап, ступень подготовки к взрослой жизни. К успехам во взрослой жизни, и не только в спорте. Командой. Плечом к плечу. В честном соперничестве вы научитесь побеждать. Удачи вам!

Напомним, что праздник спорта проходит под покровительством АО «Архангельский траловый флот», от него же и призы.

И на сладкое…

Постоянная депутатская комиссия по вопросам городского хозяйства рассмотрела вопрос о передаче в концессию МУПа «Горбани», соответствующее заявление в адрес горадминистрации подало ООО «Архангельский БПК».

Власти города, рассмотрев все нюансы, решили повременить передачу стратегически важных источников частоты в частые руки до появления более продуманных предложений. Депутаты, со своей стороны, предложили создать специальную рабочую группу, которая рассмотрит все варианты улучшения работы муниципальных бань.

Ее возглавит Дмитрий Акишев, сторонник здорового образа жизни и известный любитель веника и шайки. Быть пару!