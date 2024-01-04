В Северодвинске начался большой покос

Чтобы город не зарастал и было красиво.

Рассказывает глава Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Один из пунктов по сезонному содержанию улично-дорожной сети - покос травы. Подрядчики, обслуживающие город и Ягры, уже начали выполнять работы: приоритет - территории общего пользования.

В целом за летний период планируется осуществить несколько выходов рабочих, в зависимости от погодных условий. А управляющие компании начнут покос во дворах с понедельника.

Кроме того, скоро начнём высадку цветов в общественных местах и отдельных вазонах.



