"Мы сработаемся". Депутаты Госдумы от Поморья о новом составе Правительства РФ

О важном дне – назначении 10 кандидатов, представленных на должности вице-премьеров и первого вице-премьера Правительства РФ, члены фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, представляющие интересы избирателей Архангельской области, высказались в социальных сетях и в личном диалоге с представителями регионального отделения «Единой России».

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Елена Вторыгина сообщила в соцсетях, что все предложенные кандидаты хорошо знакомы комитету по вопросам семьи, женщин и детей не только лично, но и работой плечом к плечу в непростое время вызовов для страны.

«Что касается развития социального блока, то здесь нам важно, чтобы были выполнены задачи, которые ставит перед нами Президент - увеличение МРОТ, поддержка семей с детьми, участников и ветеранов СВО и их родных, решение демографических вопросов. Об этом мы открыто говорили с Татьяной Голиковой (прим. - зампредом правительства РФ). Кроме того, в сегодняшнем выступлении она [Голикова] заявила о том, что отдельный акцент в своей работе планирует делать на сохранении репродуктивного здоровья. Всё это соответствует нашим национальным целям», - подчеркнула Елена Вторыгина.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей также выразила уверенность, что обновлённый состав Правительства России будет только усиливать команду главы государства и сможет обеспечить реализацию всех целей и задач, поставленных Владимиром Путиным.

Федеральный парламентарий от Архангельской области Александр Спиридонов сообщил, что сегодняшнее утверждение вице-премьеров Правительства и первого вице-премьера стало важным этапом для работы фракции «Единая Россия» в Госдуме. Тем более первому вице-премьеру поручено курировать промышленность.

- Это даёт большие надежды, что вместе мы сможем заняться развитием промышленности и экономики нашей страны. Денис Мантуров (прим. – ныне первый вице-премьер) обозначил приоритетные направления в работе, как раз то, что озвучивал в своём послании Президент Владимир Путин – это развитие отечественного станкостроения, авиации, судостроения, подвижного транспорта, автомобилестроения. «Единая Россия» поддержала всех выдвинутых премьером Михаилом Мишустиным кандидатов в Правительство, поскольку со многими из них мы давно и конструктивно работаем. У нас есть взаимопонимание для дальнейшей эффективной работы. А Поморье – промышленный регион с развитым судостроением, лесной и целлюлозно-бумажной промышленностью, добычей алмазов. Будем развивать и регион, и страну, - подчеркнул Александр Спиридонов.

Депутат от Архангельской области и НАО Михаил Кисляков сообщил, что комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики накануне рекомендовал Госдуме утвердить на должность зампреда Правительства РФ Юрия Трутнева, поскольку вопросы, которые волнуют жителей северных территорий, ему хорошо знакомы со времён его работы полпредом Президента в Дальневосточном ФО.

«Накануне утверждения задал Юрию Трутневу волнующие наших граждан вопросы. Они касаются работы авиаотрядов на Крайнем Севере, возможности введения «плоских» авиатарифов (с фиксированной ценой) для территорий, имеющих только авиационное сообщение с «большой» землёй. Также поднял проблему создания закреплённых охотничьих угодий, которые мешают оленеводам работать на своей земле. Будем продолжать совместную работу по решению общих задач с членами утверждённого сегодня Правительства», - сказал Михаил Кисляков.



