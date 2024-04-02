По прибытию в Сухуми первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян встретился с главой республики Асланом Бжания, сообщает издание «Спутник Абхазии».

Бжания отметил, что особая миссия Петросяна состоит в развитии отношений между Абхазией и Архангельской областью, что может пойти на пользу обеим сторонам.

Ваге Петросян поблагодарил президента Абхазии за приглашение и отметил, что подобные встречи уже стали доброй традицией.

"С каждым визитом я с радостью замечаю, как динамично развивается Сухум. Самое главное – все меньше остается следов трагедии тридцатилетней давности. Радостно видеть, как республика расцветает", – подчеркнул он.

Он добавил, что в 2023 году торговый оборот между Абхазией и Архангельской областью вырос почти в 10 раз. Он отметил, что у этих отношений есть серьезные перспективы для развития, и их потенциал возрастет после открытия сухумского аэропорта.

Аслан Бжания в свою очередь выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся добиться еще больших результатов, которые положительно отразятся на облике Абхазии.